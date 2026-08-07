Шелтон отреагировал на предложение Джоковича изменить формат теннисных матчей

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал идею серба Новака Джоковича изменить формат теннисных матчей.

«Думаю, это могло бы быть хорошей идеей. Было интересно услышать это именно от него, ведь Новак всегда был одним из самых выносливых игроков в туре, человеком, который способен проводить на корте пять-шесть часов без каких-либо проблем.

Безусловно, это было бы интересное изменение. Теннис — традиционный вид спорта, и турниры любят сохранять свои традиции. Но мне было бы интересно сыграть несколько матчей в таком формате.

Мне очень понравилось, как это реализовано на Итоговом турнире Next Gen. Мне нравится формат из пяти сетов. Будет ли он сокращённым или классическим — думаю, это вполне может сработать», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Джокович предложил сократить продолжительность матчей — вместо игры до шести геймов в сете сделать до четырёх. Возможно, добавить правило решающего очка и проводить матчи до трёх выигранных сетов. Также он добавил, что нужно, чтобы продолжительность встреч оставалась в пределах двух часов.