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Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Фернандес на турнире в Торонто

Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Фернандес на турнире в Торонто
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Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Канады Лейлой Фернандес на турнире в Торонто.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Это, безусловно, будет сложно. Во-первых, она играет дома, так что, очевидно, болельщики будут её поддерживать. Кроме того, она невероятная теннисистка. В прошлый раз, когда мы встречались, это был очень сложный матч. Я уверена, что это будет очень зрелищный матч для болельщиков и очень трудный для нас обеих. Мы с Кончитой должны подготовиться к матчу как можно лучше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Во втором круге Андреева обыграла чешку Каролину Плишкову.

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