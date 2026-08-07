Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Фернандес на турнире в Торонто

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Канады Лейлой Фернандес на турнире в Торонто.

«Это, безусловно, будет сложно. Во-первых, она играет дома, так что, очевидно, болельщики будут её поддерживать. Кроме того, она невероятная теннисистка. В прошлый раз, когда мы встречались, это был очень сложный матч. Я уверена, что это будет очень зрелищный матч для болельщиков и очень трудный для нас обеих. Мы с Кончитой должны подготовиться к матчу как можно лучше», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Во втором круге Андреева обыграла чешку Каролину Плишкову.