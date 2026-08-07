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Российская теннисистка Корнеева оценила значение победы над Наварро для своей карьеры

Российская теннисистка Корнеева оценила значение победы над Наварро для своей карьеры
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о значимости победы для своей карьеры в матче с американкой Эммой Наварро (28-е место в рейтинге WTA) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:05 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Наварро
28
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Конечно, эта победа придаёт мне уверенности. Ещё год назад я играла против теннисисток за пределами первой сотни рейтинга. Все соперницы сильны, но есть разница между матчами с игроками вне топ-100 и победами над теннисистками из топ-30, например. Но я постоянно думаю о том, как сохранить эту уверенность и не растерять её. Потому что потерять уверенность очень легко, так же как и обрести её», — приводит слова Корнеевой официальный сайт WTA.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.

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