Российская теннисистка Корнеева оценила значение победы над Наварро для своей карьеры

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о значимости победы для своей карьеры в матче с американкой Эммой Наварро (28-е место в рейтинге WTA) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

«Конечно, эта победа придаёт мне уверенности. Ещё год назад я играла против теннисисток за пределами первой сотни рейтинга. Все соперницы сильны, но есть разница между матчами с игроками вне топ-100 и победами над теннисистками из топ-30, например. Но я постоянно думаю о том, как сохранить эту уверенность и не растерять её. Потому что потерять уверенность очень легко, так же как и обрести её», — приводит слова Корнеевой официальный сайт WTA.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.