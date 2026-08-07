Рафаэль Ходар обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монреале
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Монреале. В третьем круге он обыграл 13-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:3.
Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
13
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Ходар ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Музетти сделал один эйс, допустил три двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Ходар встретится с 12-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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