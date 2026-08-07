Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Торонто, где сыграет с Александровой

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Её соперница сделала один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.