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Арина Соболенко высказалась об атмосфере в Торонто после выхода в 1/8 финала турнира

Арина Соболенко высказалась об атмосфере в Торонто после выхода в 1/8 финала турнира
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/8 финала турнира в Торонто. В 1/16 финала она уверенно обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

«О боже. Это действительно потрясающая атмосфера. Я рада, что играю вечерние матчи. Надеюсь, меня и дальше будут ставить на вечерние матча, потому что это лучший вариант», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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