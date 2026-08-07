Арина Соболенко высказалась об атмосфере в Торонто после выхода в 1/8 финала турнира

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/8 финала турнира в Торонто. В 1/16 финала она уверенно обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

«О боже. Это действительно потрясающая атмосфера. Я рада, что играю вечерние матчи. Надеюсь, меня и дальше будут ставить на вечерние матча, потому что это лучший вариант», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.