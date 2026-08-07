«Очень агрессивная». Соболенко — об Александровой перед матчем на турнире в Торонто

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась об Екатерине Александровой перед матчем в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто.

«Отличная теннисистка. Очень агрессивная. Игра проходит в высоком темпе. Всегда нужно оставаться в низкой стойке. Это всегда напряжённые противостояния, и в таких матчах есть над чем работать», — приводит слова Соболенко Yahoo Sports.

В предыдущем круге Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай. Александрова, в свою очередь, победила представительницу Австралии Талию Гибсон.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.