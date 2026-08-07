15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень агрессивная». Соболенко — об Александровой перед матчем на турнире в Торонто

«Очень агрессивная». Соболенко — об Александровой перед матчем на турнире в Торонто
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась об Екатерине Александровой перед матчем в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Отличная теннисистка. Очень агрессивная. Игра проходит в высоком темпе. Всегда нужно оставаться в низкой стойке. Это всегда напряжённые противостояния, и в таких матчах есть над чем работать», — приводит слова Соболенко Yahoo Sports.

В предыдущем круге Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай. Александрова, в свою очередь, победила представительницу Австралии Талию Гибсон.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Материалы по теме
Шнайдер и Александрова пробились в четвёртый круг Торонто! Диана в дерби выбила Калинскую
Шнайдер и Александрова пробились в четвёртый круг Торонто! Диана в дерби выбила Калинскую
Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android