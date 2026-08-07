«Очень агрессивная». Соболенко — об Александровой перед матчем на турнире в Торонто
Поделиться
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась об Екатерине Александровой перед матчем в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Отличная теннисистка. Очень агрессивная. Игра проходит в высоком темпе. Всегда нужно оставаться в низкой стойке. Это всегда напряжённые противостояния, и в таких матчах есть над чем работать», — приводит слова Соболенко Yahoo Sports.
В предыдущем круге Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай. Александрова, в свою очередь, победила представительницу Австралии Талию Гибсон.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05