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Свитолина — Потапова: Элина выиграла первый сет матча третьего круга «тысячника» в Торонто

Свитолина — Потапова: Элина выиграла первый сет матча третьего круга «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг играют девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина и представительница Австрии Анастасия Потапова, занимающая в мировом рейтинге 27-е место. После первого сета счёт 6:1 в пользу Свитолиной.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 05:00 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность сета составила 26 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница также обошлась без эйсов и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В 1/8 финала турнира в Торонто победительница матча сыграет с 10-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

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