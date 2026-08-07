Свитолина уверенно обыграла Потапову и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто
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Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову (27-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:1, 6:1.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 05:00 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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27
Анастасия Потапова
А. Потапова
Продолжительность встречи составила 1 час. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.
В 1/8 финала турнира в Торонто победительница матча сыграет с 10-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счётом 3:6, 6:0, 6:4.
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