15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Анастасия Потапова, результат матча 7 августа 2026, счёт 2:0, третий круг WTA-1000 в Торонто

Свитолина уверенно обыграла Потапову и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто
Комментарии

Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову (27-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 05:00 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность встречи составила 1 час. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В 1/8 финала турнира в Торонто победительница матча сыграет с 10-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Аманда Анисимова в трёх сетах обыграла 42-ю ракетку мира в третьем круге турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android