Свитолина уверенно обыграла Потапову и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто

Девятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову (27-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В 1/8 финала турнира в Торонто победительница матча сыграет с 10-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, которая в третьем круге обыграла чешскую теннисистку Николу Бартунькову со счётом 3:6, 6:0, 6:4.