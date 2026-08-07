«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей на 6 августа

С 6 по 7 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Результаты матчей 6-7 августа:

Лучано Дардери (Италия) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 4:6, 6:1, 6:4;

Мариано Навоне (Аргентина) – Артюр Фис (Франция) – 3:6, 2:6;

Янник Ханфман (Германия) – Нуну Боржеш (Португалия) – 4:6, 2:6;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс де Минор (Австралия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:1;

Иржи Легечка (Чехия) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:3, 6:4;

Рафаэль Ходар (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:3;

Брэндон Накашима (США) – Титуан Дроге (Франция) – 4:6, 6:2, 7:5;

Фрэнсис Тиафо (США) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 0:2 (отказ Тиафо).

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.