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Като /Самсонова — Эала/Винус Уильямс, результат матча 7 августа 2026, счёт 2:0, 1-й круг ATP-1000 в Торонто

Людмила Самсонова и Мию Като вышли во второй круг парного турнира в Торонто
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Россиянка Людмила Самсонова в паре с японкой Мию Като выиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они оказались сильнее пары Александра Эала (Филиппины)/Винус Уильямс (США) со счётом 6:4, 6:3.

Торонто — парный разряд. 1-й круг
07 августа 2026, пятница. 04:15 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
А. Эала В. Уильямс

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Като и Самсонова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки, при этом реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Като и Самсонова сыграют с победителями матча Маккартни Кесслер (США)/Джессика Пегула (США) – Сара Эррани (Италия)/Николь Меликар-Мартинес (США).

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