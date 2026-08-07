Людмила Самсонова и Мию Като вышли во второй круг парного турнира в Торонто

Россиянка Людмила Самсонова в паре с японкой Мию Като выиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они оказались сильнее пары Александра Эала (Филиппины)/Винус Уильямс (США) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Като и Самсонова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки, при этом реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Като и Самсонова сыграют с победителями матча Маккартни Кесслер (США)/Джессика Пегула (США) – Сара Эррани (Италия)/Николь Меликар-Мартинес (США).