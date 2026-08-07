Людмила Самсонова и Мию Като вышли во второй круг парного турнира в Торонто
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Россиянка Людмила Самсонова в паре с японкой Мию Като выиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они оказались сильнее пары Александра Эала (Филиппины)/Винус Уильямс (США) со счётом 6:4, 6:3.
Торонто — парный разряд. 1-й круг
07 августа 2026, пятница. 04:15 МСК
Мию Като
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александра Эала
Винус Уильямс
А. Эала В. Уильямс
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Като и Самсонова ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки, при этом реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Като и Самсонова сыграют с победителями матча Маккартни Кесслер (США)/Джессика Пегула (США) – Сара Эррани (Италия)/Николь Меликар-Мартинес (США).
Комментарии
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