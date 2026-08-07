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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 6 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей на 6 августа
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6-7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Результаты матчей 6-7 августа:

  • Талия Гибсон (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 1:6, 3:6;
  • Виктория Голубич (Швейцария) – Ига Швёнтек (Польша) – 2:6, 1:6;
  • Анна Калинская (Россия) – Диана Шнайдер (Россия) – 3:6, 3:6;
  • Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:3, 6:1;
  • Джессика Пегула (США) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:4, 6:0;
  • Никола Бартунькова (Чехия) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 0:6, 4:6;
  • Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Потапова (Австрия) – 6:1, 6:1;
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:4.
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