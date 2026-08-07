«Это определённо было непросто. Она сыграла великолепно». Соболенко — о матче с Шуай

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу в матче третьего круга турнира в Торонто с китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

«Это определённо было непросто. Она сыграла великолепно. Было тяжело справиться с этим моментом, когда ты хочешь завершить матч и пойти отдыхать. К тому же у неё был брейк-пойнт. Конечно, это совсем нелегко, и я рада, что смогла сохранить концентрацию и завершить этот матч в двух сетах», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.