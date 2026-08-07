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«Это определённо было непросто. Она сыграла великолепно». Соболенко — о матче с Шуай

«Это определённо было непросто. Она сыграла великолепно». Соболенко — о матче с Шуай
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу в матче третьего круга турнира в Торонто с китаянкой Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Это определённо было непросто. Она сыграла великолепно. Было тяжело справиться с этим моментом, когда ты хочешь завершить матч и пойти отдыхать. К тому же у неё был брейк-пойнт. Конечно, это совсем нелегко, и я рада, что смогла сохранить концентрацию и завершить этот матч в двух сетах», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

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