«Я очень рада результату». Российская теннисистка Корнеева — о матче с Наварро

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о победе над американкой Эммой Наварро (28-е место в рейтинге WTA) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась в пользу россиянки со счётом 6:2, 6:2.

«Я очень рада результату и в целом тому, чего добилась за последние две недели. Я становлюсь лучше и благодарна за это своей команде. Мы хорошо работаем, но, как всегда, хочется большего», — приводит слова Корнеевой официальный сайт WTA.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович.