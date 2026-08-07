«Я очень рада результату». Российская теннисистка Корнеева — о матче с Наварро
Поделиться
89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о победе над американкой Эммой Наварро (28-е место в рейтинге WTA) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась в пользу россиянки со счётом 6:2, 6:2.
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:05 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
28
Эмма Наварро
Э. Наварро
«Я очень рада результату и в целом тому, чего добилась за последние две недели. Я становлюсь лучше и благодарна за это своей команде. Мы хорошо работаем, но, как всегда, хочется большего», — приводит слова Корнеевой официальный сайт WTA.
В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05