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«Я очень рада результату». Российская теннисистка Корнеева — о матче с Наварро

«Я очень рада результату». Российская теннисистка Корнеева — о матче с Наварро
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о победе над американкой Эммой Наварро (28-е место в рейтинге WTA) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто, Канада. Встреча закончилась в пользу россиянки со счётом 6:2, 6:2.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:05 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Наварро
28
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Я очень рада результату и в целом тому, чего добилась за последние две недели. Я становлюсь лучше и благодарна за это своей команде. Мы хорошо работаем, но, как всегда, хочется большего», — приводит слова Корнеевой официальный сайт WTA.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Алина Корнеева сыграет с 16-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович.

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