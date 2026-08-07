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Соболенко выиграла 25 из 26 матчей в этом сезоне на харде. Это лучший результат за 10 лет

Соболенко выиграла 25 из 26 матчей в этом сезоне на харде. Это лучший результат за 10 лет
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Таким образом, на харде теннисистка в этом сезоне выиграла 25 матчей из 26 – единственное поражение она потерпела в финале Australian Open против Елены Рыбакиной. Всего же для Соболенко это победа стала 38-й в сезоне-2026.

Примечательно, что белоруска одержала 25 хардовых побед за сезон быстрее всех после Серены Уильямс в 2016-м.

В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн. Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).

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