Соболенко выиграла 25 из 26 матчей в этом сезоне на харде. Это лучший результат за 10 лет

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:4.
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Таким образом, на харде теннисистка в этом сезоне выиграла 25 матчей из 26 – единственное поражение она потерпела в финале Australian Open против Елены Рыбакиной. Всего же для Соболенко это победа стала 38-й в сезоне-2026.
Примечательно, что белоруска одержала 25 хардовых побед за сезон быстрее всех после Серены Уильямс в 2016-м.
В следующем круге Соболенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн. Из россиянок этот турнир выигрывали Динара Сафина (2008 год) и Елена Дементьева (2009).
- 7 августа 2026
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