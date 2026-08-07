«Я просто пытаюсь найти свою игру». Аманда Анисимова — о матче с Бартуньковой в Торонто

10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче третьего круга над представительницей Чехии Николой Бартуньковой (42-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:0, 6:4.
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«Я просто пытаюсь найти свою игру и снова почувствовать себя на корте. Мне кажется, этот год получился очень долгим. Я также стараюсь вернуть удовольствие от игры. Думаю, сегодня для меня было особенно важно снова почувствовать себя собой на корте. Последние несколько месяцев мне этого не хватало.
Я знала, что матч против неё будет очень сложным. К тому же я никогда раньше с ней не играла. Знала, что она очень хитрая теннисистка и проводит отличный год. У неё впереди большое будущее. Её стиль игры делает матчи против неё очень сложными для соперниц. Мне кажется, я хорошо справилась с её манерой игры и придерживалась своего плана, особенно в сложные моменты, когда уступала, например, в третьем сете.
Так что я очень довольна тем, как сыграла, а также тем, что смогла выдержать давление и продолжала бороться, даже когда у меня не всё получалось», — сказала Анисимова в послематчевом интервью на корте.
В следующем круге Анисимова встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
- 7 августа 2026
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