Пегула рассказала о сложностях в матче с Рахимовой в третьем круге турнира в Торонто

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу в матче третьего круга над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой (83-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0.
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«При счёте 3:0 стало уже очень темно, и у меня было ощущение, что дождь вот-вот начнётся, поэтому я определённо об этом думала. Честно говоря, я просто хотела оставаться максимально сосредоточенной и постараться создать как можно больший запас по счёту.
После остановки счёт был уже 4:0, у меня было 40-15 на своей подаче, поэтому я чувствовала, что нахожусь в достаточно комфортном положении, к которому можно будет вернуться после дождевой паузы.
Всегда непросто, потому что в такие моменты начинаешь немного торопиться. Иногда это помогает, потому что ты остаёшься очень собранной. Но иногда можно начать слишком форсировать события, слишком сильно переживать из-за погоды и просто хотеть поскорее уйти с корта. Это была сложная пауза из-за дождя. Но, если честно, для неё она была ещё тяжелее. Именно это я и пыталась напоминать себе», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.
В четвёртом круге соревнований Джессика Пегула сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (17-я в рейтинге).
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