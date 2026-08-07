Испанский теннисист Ходар высказался о победе над итальянцем Музетти на турнире в Монреале
Поделиться
15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Монреале над итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:3.
Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
13
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Думаю, я отлично сыграл на приёме. В целом я действовал очень надёжно и старался атаковать при каждой возможности. Лоренцо — теннисист очень высокого уровня, поэтому я понимал, что нужно хорошо проводить ключевые моменты матча. Я очень доволен своей игрой», — приводит слова Ходара официальный сайт ATP Tour.
В следующем круге Ходар встретится с 12-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05