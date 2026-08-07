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Испанский теннисист Ходар высказался о победе над итальянцем Музетти на турнире в Монреале

Испанский теннисист Ходар высказался о победе над итальянцем Музетти на турнире в Монреале
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15-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Монреале над итальянцем Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:3.

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лоренцо Музетти
13
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Думаю, я отлично сыграл на приёме. В целом я действовал очень надёжно и старался атаковать при каждой возможности. Лоренцо — теннисист очень высокого уровня, поэтому я понимал, что нужно хорошо проводить ключевые моменты матча. Я очень доволен своей игрой», — приводит слова Ходара официальный сайт ATP Tour.

В следующем круге Ходар встретится с 12-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.

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Комментарии
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