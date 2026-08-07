«Это какой-то космический теннис». Кэмерон Норри — о победе в матче с Алексом де Минором

Британский теннисист 37-я ракетка мира Кэмерон Норри прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Монреале над седьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.
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«Уровень игры в первых двух сетах был просто невероятным. С самого начала [Алекс] вышел и начал играть на сумасшедшем уровне, и я подумал: «Ух ты, это какой-то космический теннис». Мне пришлось соответствовать этому уровню. Мне удалось сделать брейк в первом сете, но он продолжал бороться, и я знаю, насколько он опасен как соперник. В итоге он вырвал первый сет.
Во втором сете он тоже выглядел очень уверенно, но, думаю, совсем немного сбавил обороты, и я сумел раскрепоститься, выиграл тай-брейк и сравнял счёт по сетам. После этого началась настоящая битва. Я старался думать только о каждом следующем розыгрыше, не забегая вперёд. Просто играл очко за очком — и в итоге смог выиграть третий сет со счётом 6:1. Это отличная победа и прекрасная проверка моего уровня. После такого матча я могу вынести для себя огромное количество уверенности», — приводит слова Норри официальный сайт ATP Tour.
В следующем круге Норри встретится с французом Артюром Фисом.
- 7 августа 2026
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