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«Это какой-то космический теннис». Кэмерон Норри — о победе в матче с Алексом де Минором

«Это какой-то космический теннис». Кэмерон Норри — о победе в матче с Алексом де Минором
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Британский теннисист 37-я ракетка мира Кэмерон Норри прокомментировал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Монреале над седьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.

Монреаль. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:35 МСК
Кэмерон Норри
37
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 5 1
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Уровень игры в первых двух сетах был просто невероятным. С самого начала [Алекс] вышел и начал играть на сумасшедшем уровне, и я подумал: «Ух ты, это какой-то космический теннис». Мне пришлось соответствовать этому уровню. Мне удалось сделать брейк в первом сете, но он продолжал бороться, и я знаю, насколько он опасен как соперник. В итоге он вырвал первый сет.

Во втором сете он тоже выглядел очень уверенно, но, думаю, совсем немного сбавил обороты, и я сумел раскрепоститься, выиграл тай-брейк и сравнял счёт по сетам. После этого началась настоящая битва. Я старался думать только о каждом следующем розыгрыше, не забегая вперёд. Просто играл очко за очком — и в итоге смог выиграть третий сет со счётом 6:1. Это отличная победа и прекрасная проверка моего уровня. После такого матча я могу вынести для себя огромное количество уверенности», — приводит слова Норри официальный сайт ATP Tour.

В следующем круге Норри встретится с французом Артюром Фисом.

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