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«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 7 августа

«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 7 августа
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Сегодня, 7 августа, в Монреале, Канада, пройдёт шестой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монреале. Третий круг. Расписание матчей на 7 августа (время московское)

19:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия, 30).
19:30. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Алекс Михельсен (США).
21:00. Зизу Бергс (Бельгия, 31) – Бен Шелтон (США, 5).
21:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хуберт Хуркач (Польша).
1:00. Теренс Атман (Франция) – Якуб Меншик (Чехия, 13).
2:00. Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Жоао Фонсека (Бразилия, 22).
2:30. Алексей Попырин (Австралия, Q) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
3:30. Лёнер Тьен (США, 10) – Томми Пол (США, 17).

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