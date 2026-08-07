«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 7 августа

Сегодня, 7 августа, в Монреале, Канада, пройдёт шестой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монреале. Третий круг. Расписание матчей на 7 августа (время московское)

19:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия, 30).

19:30. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Алекс Михельсен (США).

21:00. Зизу Бергс (Бельгия, 31) – Бен Шелтон (США, 5).

21:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хуберт Хуркач (Польша).

1:00. Теренс Атман (Франция) – Якуб Меншик (Чехия, 13).

2:00. Каспер Рууд (Норвегия, 9) – Жоао Фонсека (Бразилия, 22).

2:30. Алексей Попырин (Австралия, Q) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

3:30. Лёнер Тьен (США, 10) – Томми Пол (США, 17).