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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026: расписание матчей на 7 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026: расписание матчей на 7 августа
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Сегодня, 7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 7 августа:

18:00. Ива Йович (США) – Алина Корнеева (Россия);
19:30. Энн Ли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан);
21:00. Мирра Андреева (Россия) – Лейла Фернандес (США);
22:00. Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия);
00:00 (8.08). Элисе Мертенс (Бельгия) – Наоми Осака (Япония);
1:30. Тэйлор Таунсенд (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);
2:00. Мария Саккари (Греция) – Кори Гауфф (США);
3:30. Кэти Макнелли (США) – Александра Эала (Филиппины).

Сетка «тысячника» в Торонто
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