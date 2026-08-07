Турнир WTA-1000, Торонто, 2026: расписание матчей на 7 августа

Сегодня, 7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 7 августа:

18:00. Ива Йович (США) – Алина Корнеева (Россия);

19:30. Энн Ли (США) – Елена Рыбакина (Казахстан);

21:00. Мирра Андреева (Россия) – Лейла Фернандес (США);

22:00. Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия);

00:00 (8.08). Элисе Мертенс (Бельгия) – Наоми Осака (Япония);

1:30. Тэйлор Таунсенд (США) – Белинда Бенчич (Швейцария);

2:00. Мария Саккари (Греция) – Кори Гауфф (США);

3:30. Кэти Макнелли (США) – Александра Эала (Филиппины).