В сетке «Мастерса» в Монреале остался лишь один игрок из топ-10

На момент проведения матчей третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада, в сетке соревнований остался лишь один представитель топ-10 мирового рейтинга. Это 10-я ракетка мира 23-летний американец Бен Шелтон. В третьем круге он сразится с бельгийцем Зизу Бергсом (31).

В Монреале уже потерпели поражения немец Александр Зверев (во втором круге), американец Тейлор Фриц (во втором круге), россиянин Даниил Медведев (во втором круге), австралиец Алекс де Минор (в третьем круге), итальянец Флавио Коболли (во втором круге).

Отметим, что первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас не приехали в Монреаль. Так же поступили серб Новак Джокович (№4) и канадец Феликс Оже-Альяссим (№5).