15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В сетке «Мастерса» в Монреале остался лишь один игрок из топ-10

В сетке «Мастерса» в Монреале остался лишь один игрок из топ-10
Комментарии

На момент проведения матчей третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада, в сетке соревнований остался лишь один представитель топ-10 мирового рейтинга. Это 10-я ракетка мира 23-летний американец Бен Шелтон. В третьем круге он сразится с бельгийцем Зизу Бергсом (31).

Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:15 МСК
Зизу Бергс
34
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В Монреале уже потерпели поражения немец Александр Зверев (во втором круге), американец Тейлор Фриц (во втором круге), россиянин Даниил Медведев (во втором круге), австралиец Алекс де Минор (в третьем круге), итальянец Флавио Коболли (во втором круге).

Отметим, что первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас не приехали в Монреаль. Так же поступили серб Новак Джокович (№4) и канадец Феликс Оже-Альяссим (№5).

Сетка «Мастерса» в Монреале
Календарь «Мастерса» в Монреале
Материалы по теме
«Он должен был брать этот турнир». Вылет Медведева на старте Монреаля шокировал всех
«Он должен был брать этот турнир». Вылет Медведева на старте Монреаля шокировал всех
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android