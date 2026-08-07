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Свитолина прокомментировала уверенную победу над Потаповой на «тысячнике» в Торонто

Свитолина прокомментировала уверенную победу над Потаповой на «тысячнике» в Торонто
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою уверенную победу над Анастасией Потаповой в третьем круге «тысячника» в Торонто (6:1: 6:1).

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 05:00 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Анастасия Потапова
27
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

– Определённо, я рада пройти этот матч. Спасибо всем, кто остался, – прекрасная атмосфера, много украинских флагов. Очень благодарна за поддержку.

– Это последний на сегодня матч. Вы больше жаворонок или сова, когда речь идёт о теннисе?
– Ну, вообще мне нравится бывать вечером вне дома, поэтому играть в теннис в вечерней секции тоже неплохо. Кажется, сегодня была небольшая задержка из-за дождя. Я очень довольна сегодняшним уровнем. После тяжёлого матча во втором круге рада вернуться и хорошо сыграть.

Матч с Анисимовой будет ещё одним непростым вызовом. Аманда – хороший нападающий, поэтому для меня будет важно восстановиться и подготовиться к этому, показать качественную игру, — сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

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