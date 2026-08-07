«Он становится старше, ему тяжелее играть». Турсунов — о спаде в игре Даниила Медведева

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о неудачном выступлении шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Монреале, Канада. Медведев проиграл в стартовом для себя матче нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (70-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

«Даня — игрок волнообразный. Последние несколько лет у него случались провалы, его многие списывали со счетов, но потом он воскресал. Конечно, он становится старше и ему тяжелее играть. Его стиль игры вынуждает его играть через долгие розыгрыши, а это сильно бьёт по выносливости», — приводит слова Турсунова ТАСС.