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«Он становится старше, ему тяжелее играть». Турсунов — о спаде в игре Даниила Медведева

«Он становится старше, ему тяжелее играть». Турсунов — о спаде в игре Даниила Медведева
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Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о неудачном выступлении шестой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Монреале, Канада. Медведев проиграл в стартовом для себя матче нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (70-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Даня — игрок волнообразный. Последние несколько лет у него случались провалы, его многие списывали со счетов, но потом он воскресал. Конечно, он становится старше и ему тяжелее играть. Его стиль игры вынуждает его играть через долгие розыгрыши, а это сильно бьёт по выносливости», — приводит слова Турсунова ТАСС.

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