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US Open — 2026 анонсировал коллаборацию между Marvel и Ассоциацией тенниса США

US Open — 2026 анонсировал коллаборацию между Marvel и Ассоциацией тенниса США
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Пресс-служба турнира US Open у себя на странице анонсировала коллаборацию между медиафраншизой Marvel и Ассоциацией тенниса США. Согласно заявлению, в ходе недели болельщиков перед US Open — 2026 в Нью-Йорке будут бесплатно розданы 40 000 печатных экземпляров комиксов о Человеке-пауке. Первые 1000 болельщиков в период с 24 по 28 августа смогут путём розыгрыша получить лимитированные экземпляры с обложками, на которых изображён каждый из пяти районов Нью-йорка.

Фото: US Open

Матчи одиночного разряда на мэйджоре в Нью-Йорке пройдут с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший Янника Синнера (Италия) со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. У женщин победительницей в 2025 году стала белоруска Арина Соболенко.

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