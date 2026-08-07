Ходар повторил достижение Маррея, Джоковича, Шаповалова и Алькараса на «Мастерсах»
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15-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар стал лишь пятым тинейджером за последние 20 лет, которому удалось выйти в 1/8 финала на трёх и более турнирах серии «Мастерс» подряд, сообщает Opta Ace. Это удавалось британцу Энди Маррею, сербу Новаку Джоковичу, канадцу Денису Шаповалову и испанцу Карлосу Алькарасу.
Ранее Ходар вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале, обыграв итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:3.
Монреаль. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
15
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
13
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
На прошедших грунтовых «Мастерсах» в Мадриде и Риме 19-летний Ходар останавливался на стадии 1/4 финала.
Следующим соперником Ходара в Монреале станет 12-я ракетка мира чех Иржи Легечка.
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