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Борис Беккер поздравил Каролин Гарсию с рождением ребёнка

Борис Беккер поздравил Каролин Гарсию с рождением ребёнка
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на новость о том, что у бывшей четвёртой ракетки мира француженки Каролин Гарсии родился сын.

«Отлично, Каролин! Несомненно, на данный момент это твоё главное достижение. Добро пожаловать в теннисную семью, Пабло», – написал Беккер у себя на странице в соцсети.

Накануне Гарсия опубликовала в соцсети коллекцию фото, где сообщила, что стала мамой. Отцом мальчика является Борха Дюран, с которым теннисистка вместе ведёт подкаст Tennis Insider Club. Точная дата рождения ребёнка не названа. Гарсия завершила свою профессиональную карьеру в конце августа 2025 года после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата США. За свою карьеру француженка выиграла 11 турниров WTA, в том числе Итоговый турнир WTA — 2022 в Форт-Уэйре, США.

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