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«Мне такой формат нравился». Ига Швёнтек — о «тысячниках», которые длились неделю

«Мне такой формат нравился». Ига Швёнтек — о «тысячниках», которые длились неделю
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как относится к тому, что «тысячники» длятся две недели.

– Второй год подряд в Канаде проходит турнир WTA-1000 в расширенном формате. Вам он нравится? Какие видите плюсы и минусы такого расписания?
– Честно говоря, я уже перестала это анализировать, потому что это реальность, к которой нам нужно адаптироваться. Поэтому не так важно, что именно мы предпочитаем.

Всё зависит от того, как подходить к турниру. Если перед ним ты уже играла соревнования, то дополнительные выходные между матчами могут быть полезны. Но если приезжаешь свежей, то, наоборот, хорошо войти в ритм и проводить несколько матчей подряд. Именно так было раньше, когда турниры длились неделю, и всех это устраивало. Тогда тоже можно было заработать много рейтинговых очков, просто соревнования были более компактными. Мне такой формат нравился. С другой стороны, дополнительные дни позволяют лучше восстановиться или заняться чем-то ещё. Хотя после коротких турниров у тебя тоже оставалось больше свободного времени, так что и в этом были свои плюсы, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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