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«Восхищает, как они двигаются». Арина Соболенко — об отношении к баскетболу

«Восхищает, как они двигаются». Арина Соболенко — об отношении к баскетболу
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к баскетболу. В третьем круге «тысячника» в Торонто Арина одолела китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

– Вы упомянули, что вдохновлялись баскетболом при создании платья для US Open. Смотрите этот вид спорта?
– Мне он нравится. Но при просмотре баскетбола люблю сидеть у самой площадки. Меня всегда восхищает, как они двигаются. Я думаю: «Ребята, как вы это делаете?» Всегда отправляю своему фитнес-тренеру видео со словами: «Ну, мы определённо что-то делаем не так». Потому что уж если эти ребята со своими габаритами могут двигаться так, то я определённо что-то делаю неправильно. Шучу. Мне просто нравится сидеть возле площадки, потому что видны движения, реакция. Это ощущается иначе, — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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