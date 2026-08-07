«Восхищает, как они двигаются». Арина Соболенко — об отношении к баскетболу

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к баскетболу. В третьем круге «тысячника» в Торонто Арина одолела китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).

– Вы упомянули, что вдохновлялись баскетболом при создании платья для US Open. Смотрите этот вид спорта?

– Мне он нравится. Но при просмотре баскетбола люблю сидеть у самой площадки. Меня всегда восхищает, как они двигаются. Я думаю: «Ребята, как вы это делаете?» Всегда отправляю своему фитнес-тренеру видео со словами: «Ну, мы определённо что-то делаем не так». Потому что уж если эти ребята со своими габаритами могут двигаться так, то я определённо что-то делаю неправильно. Шучу. Мне просто нравится сидеть возле площадки, потому что видны движения, реакция. Это ощущается иначе, — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.