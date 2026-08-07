«Изначально его проигнорировала». Таунсенд о предложении Зверева сыграть в миксте US Oрen

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала, как сформировалась её пара с чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026 Александром Зверевым для микста US Open – 2026.

«На самом деле он застал меня врасплох. Он предложил мне сыграть вместе после парного турнира с Гаэлем [Монфисом] и его друзьями. Изначально я его, можно сказать, проигнорировала, потому что планировала играть с Беном [Шелтоном]. А потом Алекс пошёл в раздевалку и спросил Бена: «Эй, Бен, ты будешь играть в миксте на US Open?» Бен ответил: «Нет, я не играю». Тогда Алекс вернулся ко мне и сказал: «Бен не играет». Ну я и ответила: «Ладно, давай тогда сыграем!» — приводит слова американки журналист Кристиан Корт на своей странице в соцсети X.