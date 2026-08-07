«Хороший вопрос». Соболенко — о том, сколько матчей ей нужно для пиковой формы к US Open
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко затруднилась ответить на вопрос о количестве матчей, необходимых ей для пика формы на US Open. В третьем круге «тысячника» в Торонто Арина одолела китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
62
Чжан Шуай
Ч. Шуай
«Не знаю. Всегда по-разному. В этом и есть прелесть спорта, потому что нет никаких гарантий. Каждый раз по-разному складывается, сколько мне нужно матчей. Столько, сколько смогу сыграть, наверное. Другой вопрос в том, что я старею и потому, наверное, могу играть всё меньше. Поэтому приеду на US Open в более свежем состоянии. Ну, не знаю. Хороший вопрос», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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