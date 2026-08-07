Мирра Андреева упрочила своё лидерство в WTA по числу «баранок» в сезоне-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева упрочила своё лидерство в WTA-туре по числу «баранок», оформленных в матчах сезона-2026.

Андреева на старте турнира WTA-1000 в Торонто, Канада, обыграла 66-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову со счётом 6:0, 6:2. Для россиянки первый сет с Плишковой стал девятым в сезоне, взятым под ноль.

Ближайшей преследовательницей Мирры Андреевой по данному показателю является 11-я ракетка мира украинка Марта Костюк. В её активе семь «баранок» в сезоне-2026.

Видео: рекорды «Ролан Гаррос».