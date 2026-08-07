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Арина Соболенко рассказала, чем вдохновлено её платье Nike для US Open — 2026

Арина Соболенко рассказала, чем вдохновлено её платье Nike для US Open — 2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём платье бренда Nike для предстоящего US Open. Ранее спортсменка показывала в соцсети свой образ для мэйджора в Нью-Йорке, после чего получила как положительные, так и отрицательные отзывы.

В третьем круге «тысячника» в Торонто Арина одолела китаянку Чжан Шуай (6:3, 6:4).

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Шуай
62
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Мне нравится, что делает Nike в этом году, потому что все дизайны связаны с разными видами спорта. Например, Австралия была связана с сёрфингом, «Ролан Гаррос» – с балетом. Затем на Уимблдоне был крикет, а на US Open будет баскетбол. Чувствую, что сама словно похожа на баскетбольный мяч, это забавно.

Мне кажется, они долгое время себя как-то ограничивали. Я их подталкивала на создание чего-то забавного и разнообразного в плане платьев. Думаю, они стали креативнее и в следующем году тоже будет что-то весёлое. Мне нравится мой образ. Если кому-то нет – окей. Ты не можешь всех восхищать своим видом, и по этой причине я люблю моду – это как некое пространство для всего, что тебе нравится», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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