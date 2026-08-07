Хольгер Руне снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Бывшая четвёртая, ныне 99-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США, который пройдёт с 13 по 23 августа. В основной сетке соревнований Руне заменит 63-я ракетка мира из Испании Даниэль Мерида-Агилар.

Руне не принимает участия в матчах с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером.

Действующим чемпионом турнира в Цинциннати является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Ранее он отказался от защиты титула в 2026 году, игрок продолжает восстанавливаться после травмы кисти.