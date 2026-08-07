15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Хольгер Руне снялся с «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Бывшая четвёртая, ныне 99-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США, который пройдёт с 13 по 23 августа. В основной сетке соревнований Руне заменит 63-я ракетка мира из Испании Даниэль Мерида-Агилар.

Руне не принимает участия в матчах с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме, Швеция, в матче с французом Уго Умбером.

Действующим чемпионом турнира в Цинциннати является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Ранее он отказался от защиты титула в 2026 году, игрок продолжает восстанавливаться после травмы кисти.

Материалы по теме
Алькарас провёл бурный отпуск. Он радикально сменил причёску — вы его не узнаете! Алькарас провёл бурный отпуск. Он радикально сменил причёску — вы его не узнаете!
Алькарас за год заработал на рекламе $ 44 млн. А Синнер даже не попал в тройку Алькарас за год заработал на рекламе $ 44 млн. А Синнер даже не попал в тройку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android