«Это была утраченная возможность». Де Минор — о поражении от Норри в Монреале
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор назвал утраченной возможностью матч третьего круга «Мастерса» в Монреале, где уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.
Монреаль. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:35 МСК
37
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|1
7
Алекс де Минор
А. де Минор
«Думаю, это была утраченная возможность. Сегодня я вёл в счёте, находился в удобной позиции, имел матчбол, чтобы закончить встречу. Не особо обращал внимание на поражения других фаворитов. Таков теннис. Как мы видим, может произойти что угодно. Условия здесь не такие простые. Я расстроен, но с нетерпением жду, что будет дальше», — приводит слова де Минора Punto de Break.
Норри в следующем круге сразится с Артюром Фисом.
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