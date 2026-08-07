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«Это была утраченная возможность». Де Минор — о поражении от Норри в Монреале

«Это была утраченная возможность». Де Минор — о поражении от Норри в Монреале
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Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор назвал утраченной возможностью матч третьего круга «Мастерса» в Монреале, где уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.

Монреаль. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:35 МСК
Кэмерон Норри
37
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 5 1
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Думаю, это была утраченная возможность. Сегодня я вёл в счёте, находился в удобной позиции, имел матчбол, чтобы закончить встречу. Не особо обращал внимание на поражения других фаворитов. Таков теннис. Как мы видим, может произойти что угодно. Условия здесь не такие простые. Я расстроен, но с нетерпением жду, что будет дальше», — приводит слова де Минора Punto de Break.

Норри в следующем круге сразится с Артюром Фисом.

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Комментарии
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