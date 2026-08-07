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Фото: платье Александры Эалы для US Open — 2026

Фото: платье Александры Эалы для US Open — 2026
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На сайте известного американского бренда одежда и обуви Nike появилось фото платья, в котором 20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала выступит на US Open – 2026. Форма выполнена в синем цвете со вставкой из сети на боку и спине.

Фото: Nike

Фото: Nike

3 августа Эала стала победительницей «пятисотника» в Вашингтоне, где в финале одолела Джессику Пегулу (4:6, 6:4, 6:0). Для 21-летней Эалы этот титул стал первым в карьере. Помимо этого, она стала первой филиппинской теннисисткой в Открытой эре, выигравшей титул на уровне WTA. Сейчас Эала играет на «тысячнике» в Торонто, где уже дошла до третьего круга.

Матчи основной сетки женского одиночного разряда US Open — 2026 начнутся 30 августа.

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