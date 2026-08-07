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Прошлогодняя финалистка Паолини снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Прошлогодняя финалистка Паолини снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати
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15-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати, США.

«Мы решили, что меня не будет в Цинциннати. После прошлогоднего финала я очень ждала возвращения, но теперь сосредоточена на том, чтобы быть на 100% готовой к US Open и остальной части сезона», — написала Паолини на своей странице в соцсети.

В 2025 году Паолини дошла до финала «тысячника» в Цинциннати, где со счётом 5:7, 4:6 проиграла польке Иге Швёнтек. Жасмин потеряет в рейтинге 650 очков. Теоретически она может покинуть топ-20 по итогам Цинциннати, однако это зависит от выступлений её ближайших соперниц.

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