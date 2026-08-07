Ива Йович — Алина Корнеева: текстовая онлайн-трансляция матча «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 7 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся 16-я ракетка мира американка Ива Йович и представительница России Алина Корнеева, занимающая в мировом рейтинге 89-е место.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
16
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Йович и Корнеевой. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.
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