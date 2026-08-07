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Александр Зверев вторым после Синнера квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2026

Александр Зверев вторым после Синнера квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вторым квалифицировался на Итоговый турнир ATP – 2026, который пройдёт в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября.

Первым на турнир ATP Finals отобрался лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (действующий чемпион).

Зверев дважды в карьере выигрывал Итоговый турнир (в 2018 и 2021 годах). Немец в девятый раз выступит на этих соревнованиях.

В текущем сезоне Зверев, помимо завоевания дебютного титула на турнире «Большого шлема», дошёл до финала Уимблдона, полуфинала Australian Open, а также до финала «Мастерса» в Мадриде. В активе Александра 6550 очков.

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