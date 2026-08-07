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Марта Костюк прокомментировала победу над Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Торонто

Марта Костюк прокомментировала победу над Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Торонто
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11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в третьем круге «тысячника» в Торонто (6:3, 6:1).

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 23:45 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мэдисон Киз
23
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Я довольна сегодня собой и балансом, который нашла в этом матче. Сложно побороть кого-то вроде Мэдисон. Ей нравится, когда мяч к ней летит быстро и плоско, тем самым она ещё больше может увеличивать его скорость. Конечно, я довольна тактикой. Когда у меня были возможности, я ими пользовалась, и это сегодня было ключевым.

Нам повезло, потому что матч всего пару раз прерывался [из-за дождя] в начале первого сета. Потом всё пошло без проблем, всё в порядке. Я старалась не придавать этому значения, потому что никак не могла на это повлиять, и подумала, что лучшим решением будет просто переждать и продолжить игру. Не думаю, что кого-то из нас сегодня это сильно задело. Мы с этим справились, но, конечно, это не самый приятный опыт – ни для нас, ни для публики», – сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

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