Костюк поделилась ожиданиями от матча со Швёнтек в 1/8 финала «тысячника» в Торонто

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об ожиданиях от матча 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто, где сразится с полькой Игой Швёнтек. В третьем круге «тысячника» Костюк одолела американку Мэдисон Киз (6:3, 6:1).

– Далее вы сыграете с Игой Швёнтек, с которой несколько раз играли вместе. Первую победу над ней вы одержали в Париже пару месяцев назад. Что ощущаете перед этим матчем? Думаете взять ли что-то от той победной встречи?

– Я очень неплохо обыграла её в Париже, очень любопытно, что она поменяет к следующему матчу. Посмотрим, что изменю и я к нему. Сейчас это будет игра на харде, до этого мы играли на грунте – другое покрытие, другая игра. Думаю, матч будет мощным, я в предвкушении. Хочется сразиться с ней на харде, – сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.