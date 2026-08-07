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Костюк — о секрете своего успеха и прогресса: нет определённого ответа на этот вопрос

Костюк — о секрете своего успеха и прогресса: нет определённого ответа на этот вопрос
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11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, видит ли определённую причину её прогресса и серии успешных выступлений в текущем году. В третьем круге «тысячника» Костюк одолела американку Мэдисон Киз (6:3, 6:1).

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 23:45 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мэдисон Киз
23
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«У меня нет определённого ответа на этот вопрос. Ты просто стараешься изо всех сил, учишься на своих ошибках, пытаешься двигаться в правильном направлении и надеяться, что это принесёт тебя туда, куда ты хочешь.

Конечно, по моему мнению, нужна ещё очень большая удача, чтобы карты сошлись, и не так много людей находится в том же положении, что и я. Чувствую себя очень удачливой, но в то же время усердно работаю всю жизнь. Конечно, помогают принятие правильных решений, правильные люди рядом, быть стабильным изо дня в день, независимо от того, легко тебе или тяжело. Я бы поделилась формулой, которой все воспользовались бы, но её не существует. Просто стараюсь получать удовольствие от вызовов, с которыми сталкиваюсь каждый день, принимать их и как можно больше учиться», – сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

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