Андреева — Фернандес: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 7 августа, в Торонто, Канада, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» между пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 34-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Стоит отметить, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «тысячнике» в Мадриде 2023 года она победила со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «Мастерса» среди женщин, который тогда состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.