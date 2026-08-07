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Андреева — Фернандес: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто

Андреева — Фернандес: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 7 августа, в Торонто, Канада, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» между пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 34-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Стоит отметить, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «тысячнике» в Мадриде 2023 года она победила со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «Мастерса» среди женщин, который тогда состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
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