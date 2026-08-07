Андреева — Фернандес: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Торонто
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Сегодня, 7 августа, в Торонто, Канада, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» между пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и канадкой Лейлой Фернандес, занимающей 34-е место в мировом рейтинге. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Мирры. Стоит отметить, что свою первую победу на уровне WTA россиянка одержала именно над Лейлой Фернандес. На «тысячнике» в Мадриде 2023 года она победила со счётом 6:3, 6:4.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «Мастерса» среди женщин, который тогда состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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