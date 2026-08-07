«После последнего мяча сердце ёкнуло от радости». Лютова — о дебютном титуле WTA в Мемфисе

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-250 в Мемфисе, США.
2 августа в финале соревнований она обыграла чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.
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«После последнего мяча моё сердце ёкнуло от радости. В этот момент все мои эмоции, которые я держала в себе не только в этом матче, но и за весь турнир, просто вырвались наружу, и я почувствовала мощное облегчение. И дело не в том, что всё закончилось, а как закончилось, и именно так, как я хотела.
Был долгий путь, очень трудный путь к моему первому финалу WTA. Не было ни единой мысли о другом результате, противоположном тому, что получился, и перед матчем всё, о чём я думала — это было как бы пережить чувство победы, эйфорию, потому что это моё самое любимое чувство, когда я побеждаю», – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.
- 7 августа 2026
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