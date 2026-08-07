«Тяжело обеим». Лютова — о матче в Мемфисе с Александровой в 37-градусную жару

Чемпионка турнира категории WTA-250 в Мемфисе россиянка Кристина Лютова высказалась о матче с соотечественницей 19-й ракеткой мира Екатериной Александровой в первом круге соревнований. Встреча закончилась снятием Екатерины из-за плохого самочувствия при счёте 7:6 (7:2), 4:6, 5:4 в пользу Кристины.
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На момент проведения матча в Мемфисе была зафиксирована 37-градусная жара.
«Были сложные погодные условия, 37 градусов по Цельсию, дневное время. Тяжело обоим, я понимала, что сопернице тяжело так же, как и мне.
Квалификационный матч был пониманием, как будут обстоять следующие этапы. Он был невероятно тяжёлым, условия были максимально неожиданными. Он показал, как мне будет тяжело. Он мне очень помог в первом круге.
Мне намного было проще, знала, что мне нужно перетерпеть соперника. Я играю с топ-20 игроком мира — это очень большой шаг в моей карьере, но я не думала, кто на другой стороне, думала только о своём теннисе, как победить, как показать себя. Доказать самой себе, что должна здесь быть», – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.
- 7 августа 2026
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