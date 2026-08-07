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16-летняя Кристина Лютова назвала имена своих кумиров

16-летняя Кристина Лютова назвала имена своих кумиров
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Чемпионка турнира категории WTA-250 в Мемфисе 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова рассказала о своих кумирах в спорте.

— Моими кумирами с малых лет были Рафаэль Надаль – в первую очередь за его трудолюбие, характер и игру – и Серена Уильямс, потому что она королева.

— Если встретишься с Сереной на US Open, что скажешь?
— Спросила бы что-нибудь о теннисе. Как она справляется со всеми эмоциями, как это дальше держать, – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, 2 августа Лютова завоевала титул на дебютном для себя турнире уровня WTA. В финале соревнований в Мемфисе она обыграла чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

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