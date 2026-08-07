«Все думали, что мама сходит с ума, но она это сделала». Лютова — о переезде в США

Чемпионка турнира WTA-250 в Мемфисе российская теннисистка Кристина Лютова рассказала о причинах переезда её семьи в США, когда спортсменке было 10 лет.

— Есть информация, что ты переехала в США в 10 лет, это правда?

— Да. С малых лет я тренировалась в России, а далее мы решили переехать в США. Моя мама очень много работала для этого, и я благодарна ей, потому что это она смогла абсолютно одна перевезти нас в США, что считалось нереальным. Все думали, что она сходит с ума, но она это сделала. Это [решение] было [принято] полностью из-за тенниса, из-за возможностей.

Моя мама играет определяющую роль в моей жизни. Она привела меня на корт в 3,5 года. Она не играла в теннис профессионально, но знаёт о нём всё, смотрела все матчи. Мама помогает мне тактически, технически, ментально, поддерживает. С самого первого дня верила меня, отдавая всё, что у неё было. Она прошла огромное количество трудностей, об этом очень эмоционально вспоминать. Мама всегда остаётся моей главной опорой, я безумно ей благодарна, – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.