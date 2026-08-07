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16-летняя Кристина Лютова рассказала, почему пропускает юниорские ТБШ

16-летняя Кристина Лютова рассказала, почему пропускает юниорские ТБШ
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16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова рассказала, почему приняла решение пропустить юниорские розыгрыши турниров «Большого шлема» и сконцентрироваться на взрослом туре.

«Сфокусироваться на профессиональном туре — наша совместная идея. Считаю это решением отличным. WTA — моя мечта. Это всё, над чем я работала с малых лет, моя семья, моя команда. Чем ближе к туру, тем ближе к мечте. В прошлом году показала хорошие результаты, подумали, что можно потихоньку переходить в тур. Соревноваться с другими игроками, чтобы прогрессировать», – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.

Ранее Кристина выиграла первый титул на дебютном для себя турнире категории WTA. В финале в Мемфисе она одолела чешку Дарью Видьманову со счётом 1:6, 6:1, 6:3.

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