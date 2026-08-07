РУСАДА дисквалифицировало теннисиста Карловского за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало теннисиста Евгения Карловского за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Российский теннисист отстранён в связи с нарушением порядка предоставления информации о местонахождении, а также с предоставлением фальсифицированных медицинских документов. К спортсмену применена дисквалификация сроком на три года начиная с 29 июня 2026 года.

Евгению Карловскому 32 года. Он является победителем одного турнира ATP «челленджер» в одиночном разряде в 2018 году. Наивысшее место в мировом рейтинге ATP — 211-е. Спортсмен доходил до этой строчки в 2019 году.