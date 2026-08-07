«Он у нас всё: менеджер, спонсор, тренер, прекрасный человек». Лютова — о Виталии Горине

Российская теннисистка Кристина Лютова рассказала, как обосновалась в США, и о людях, которые помогли ей в начале карьеры.

— Нас хорошо приняли в США. Здесь мы встретились с Дмитрием Турсуновым, он поговорил с Виталием Гориным, договорился, чтобы мы приехали в его академию. Изначально это был Вашингтон, это открыло большие возможности. Я очень благодарна им за всё, мне кажется, что без них ничего бы не было. Виталий — бо́льшая часть меня, он делает всё, чтобы нам было легче. Возвращаясь к Турсунову. Он опытный тренер, топ-игрок, для нас было честью встретиться с ним. И то, что он перевёл нас в академию, это было очень хорошо.

— Правда, что академия Горина полностью взяла на себя финансовое обеспечение?

— Да, это правда. Виталий очень много для нас сделал. Я считаю его нашей частью, всего, что мы делаем. Очень ценю.

Горин — опытный специалист, который работал с Турсуновым. Он постоянно курирует моих тренеров, всегда на связи. Он наставляет, мы регулярно проводим индивидуальные занятия. Эта поддержка, советы дают мне огромную уверенность на корте. Я бесконечно ценю этого человека.

— Помимо помощи, Виталий Горин и твой агент?

— Да, пока он у нас всё: менеджер, спонсор, тренер, прекрасный человек, – сказала Лютова в видео на YouTube-канале First&Red.